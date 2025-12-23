#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
510.18
601.91
6.51
Қоғам

Маңғыстау облысының әкімі некеден тыс туған баласына қатысты пікір білдірді

Маңғыстау облысының әкімі, некеден тыс туған бала, Ынташ Наурызова, Нұрдәулет Қилыбай, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 17:36 Сурет: Орталық коммуникациялар қызметі
Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай 2025 жылғы 23 желтоқсанда ОКҚ-да өткен брифинг барысында мәслихаттың бұрынғы депутаты Ынташ Наурызованың өзінен туған некесіз ұлы туралы сыбысқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер бұған дейін Ынташ Наурызованың айтқанын алға тартып, бұл туралы әкімнің не дейтінін сұрады.

"Әлеуметтік желіде көптен бері жүрген дақпырт қой. Әрине, бұл - жеке бас мәселесі. Бірақ, жауап бере кетейін. Біріншіден, әріптестеріңіз әлеуметтік желіде не деп жазып жатыр? Тек шындықты жазса деймін, сөзбе-сөз былай десек: "Сот мені ДНҚ арқылы баланы тануға міндеттеді" деп. Шындығында, жағдай мүлдем бұлай емес. Әріптестеріңіз, егер былай деп жазса, онда дұрыс болар еді: "Сот менің өтінішімді қанағаттандырды, өйткені мен, өзім баламды мойындау үшін сотқа жүгіндім", – деп жауап берді Нұрдәулет Қилыбай.

Оның айтуынша, ол ай сайын алимент төлейді. Бірақ, әкім алименттің нақты мөлшерін айтуға келгенде, қиналып қалды. Сондай-ақ, әкім бүгінгі күндері баламен араласып, сөйлеспейтінін де жеткізді.


"Мөлшерін есепшіден сұрау керек. Жалақымның 20-25%-ы, ал менің жалақым - 1 млн 900 мың теңге, міне осы сомадан алиментті ұстап қалады. Ия, ондай жағдай болды, оған өкініш білдіремін. Бұл - менің өткендегі қателігім. Анау-мынау дегенмен, уақытты керіге шегере алмаймыз. Қазір мен басқа нәрселермен айналысуым керек. Бірінші кезекте - өңірдің дамуы жайымен", деп сөзін түйіндеді Нұрдәулет Қилыбай.

2024 жылғы 17 сәуірде Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов ресми тіркеусіз, мұсылман қағидаттары бойынша қиылған неке заңсыз болып табылатынын айтқан болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Өңірдің мұнайсыз күні қараң ба - Маңғыстау облысы әкімінің жауабы
17:59, Бүгін
Өңірдің мұнайсыз күні қараң ба - Маңғыстау облысы әкімінің жауабы
Астана әкімі елордада екінші әуежай салынуы мүмкін деген сыбысқа қатысты пікір білдірді
19:56, 22 желтоқсан 2025
Астана әкімі елордада екінші әуежай салынуы мүмкін деген сыбысқа қатысты пікір білдірді
БҚО әкімі өзінің резиденцияда тұрып жатқаны туралы сыбысқа қатысты пікір білдірді
19:29, 08 желтоқсан 2025
БҚО әкімі өзінің резиденцияда тұрып жатқаны туралы сыбысқа қатысты пікір білдірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: