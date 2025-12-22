#Халық заңгері
Қоғам

Астана әкімі елордада екінші әуежай салынуы мүмкін деген сыбысқа қатысты пікір білдірді

Әуежай, Астана, құрылыс, Жеңіс Қасымбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 19:56 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 22 желтоқсанда ОКҚ-да өткен брифинг барысында елордада тағы бір әуежай салынатындығы туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеңіс Қасымбек елордада екінші әуежай салу туралы ақпаратты қауесет деп атады.

"Дұрыс айтасыз, бұл - қауесет", - деді ол.

Алайда, оның айтуынша, Бас жоспарда қосымша әуежай салу қажет болған жағдайда деп бірнеше перспективалы учаскелер белгіленген.

"Бұл арада біз қолданыстағы әуежайдың мүмкіндіктерімен жұмыс істейтінімізді айтқым келеді, оның жүктемесін екі есе арттыруды жоспарлап отырмыз. Бірақ келешекте оның теміржол желілерінен алыс орналасқандығын ескере отырып, мұндай жоспарлар пайда болуы мүмкін, өйткені бүгіндері жүк ағыны үлкен, ал Астана көлік, логистикалық және қойма орталығы ретінде дамып келеді, сондықтан жүк ағындары мен жолаушылар ағындары бірнеше есе өсіп жатса, әрине, біз бұл қажеттілікті назардан тыс қалдырмаймыз", деп Жеңіс Қасымбек сөзін қорытындылады.

Бұған дейін Астана әкімі құрылыс компанияларына қатысты жазаны қатаңдату керектігін айтқан болатын.

Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
