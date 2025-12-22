#Халық заңгері
Қоғам

Елорда билігі әуежай бойынша БАӘ компаниясымен арадағы келісімшартты неге бұзды

Әуежай, Астана, Terminals Holding, БАӘ, ынтымақтастық, Жеңіс Қасымбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 20:52 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 22 желтоқсанда ОКҚ-да өткен брифинг барысында елордалық әуежайды жаңғырту жөніндегі жоспардың қыр-сырымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Terminals Holding жобадан шығатыны бұрын хабарланғанын атап өтті. Олар БАӘ компаниясымен ынтымақтастықтың неліктен тоқтатылғанын және жаңа инвестор табылған-табылмағанын сұрады.

"Өзара келісім әрі осы компанияның бастамасы бойынша біз бүгін өзара талап қоюсыз келісімшартты бұздық. Terminals Holding ағымдағы жөндеу жұмыстарына ағымдағы инвестицияларды жұмсады. Естеріңізде болса, биыл күзде ұшу-қону жолағына жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бірақ, әуежайдың жүктемесін екі есеге, яғни жылына 16-18 млн жолаушы қабылдауға дейін ұлғайту үшін екінші ұшу-қону жолағын салу қажет болып отыр. Инвестициялық міндеттемелерді іске асыру қарқыны бойынша бізде белгілі бір келіспеушіліктер болды, сондықтан біз бұл жобаны оларсыз жүзеге асыру жн деп шешіп, өзара түсіністікке келдік", – деді Жеңіс Қасымбек.

Оның айтуынша, бұл арада екінші ұшу-қону жолағын және болашақ перспективада терминал салу, сондай-ақ бірінші ұшу-қону жолағын жөндеу туралы сөз болып отыр.

"Бүгін әуежай белгілі бір деңгейге жетті. Біз биыл 8,5-9 млн жолаушыны қабылдай аламыз. Бұл - іс жүзіндегі жобалық қуат. Бірақ, екінші ұшу-қону жолағын салу керек. Бүгін біз әуежайдың күшімен бұл жобаны екінші ұшу-қону жолағын салу арқылы жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар, бізге қандай да бір оператор қосымша қажет пе, жоқ па, осы тұрғыда жалпы жағдайды бақылап, бағамдап отыратын боламыз", - деді әкім.

Сондай-ақ ол қандай сомалар туралы сөз болып жатқанын да айтты.

"1,1 млрд деген цифрды бірінші рет естіп тұрмын. Мен ешқашан мұндай цифр туралы айтқан емеспін. Сандар одан бірнеше есе аз. Екінші ұшу-қону жолағы мен бірінші ҰҚЖ-ын жөндеумен байланысты цифрды есептедік. Мұның бәрі шамамен 150-190 млн доллар болады", деп сөзін түйіндеді Жеңіс Қасымбек.

Бұған дейін Жеңіс Қасымбек елордада тағы бір әуежай салу туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
