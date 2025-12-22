Астанада үй бағасы қымбаттайды ма - әкім жауабы
Сурет: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 22 желтоқсанда ОКҚ-да өткен брифинг барысында сарапшылардың 2026 жылы Қазақстанда тұрғын үй бағасы күрт өсуі мүмкін екендігі туралы болжамына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ол Астанада бір уақытта шамамен 10-11 млн шаршы метрді қамтитын тұрғын үйлер салынып жатқанын атап өтті.
"Біз белгілі бір "шекке" жақындап қалғанымызды байқап отырмыз. Сондықтан біз Астанада қандай да бір баға өсімі болады деп күтпейміз (жылжымайтын мүлік бағасы - шамамен ред.). Салынып жатқан тұрғын үйлер жаңа құрылыс кодексі күшіне енгеннен кейін туындауы мүмкін мәселелерді қамтиды деп санаймыз", – деді қала басшысы.
Бұған дейін Астана әкімі жаңа тұрғын үй құрылысына берілетін жер телімі аз болатынын айтқан. Оның айтуынша, тұрғын үй құрылысына сүрілген ескі тұрғын үйлердің орны беріледі.
