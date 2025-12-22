#Халық заңгері
Қоғам

2026 жылы Астанада қай ескі тұрғын үйлер сүрілуге жатқызылады - әкім жауабы

Сүру, 2026 жылы, Астана, ескі тұрғын үй, Жеңіс Қасымбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 20:32 Сурет: freepik
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 22 желтоқсанда ОКҚ-да өткен брифинг барысында елордадағы апатты тұрғын үйлерді сүру кезінде қандай басымдықтарға мән берілетінін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол Астанада тұрғын үйді жаңарту бағдарламасы қабылданғанын еске салды.

"2026 жылы бұл бағдарлама Байқоңыр ауданында – Уәлиханов көшесінің сыртында, "Артем" базарына қарама-қарсы ауданда, Кенесары бойымен Есіл өзеніне қарай белсенді түрде жүргізіледі, соғыстан кейін салынған ескі жеке үйлер көп, 21 учаске анықталды", деп сөзін толықтырды әкім.

Оның айтуынша, мұндай жағдай әкімдікке тиімді, өйткені ол арада су, электр желісі және басқа да коммуникациялар сынды инфрақұрылым бар.

"Біз ескі тұрғын үйлерді сүретін боламыз. Тұрғындарға ақшалай өтемақы төленеді немесе жаңадан тұрғызылған тұрғын үйлерден пәтер алады. Біз бұл бағдарламаны Бас жоспар аясында жүргіземіз. Жаңа тұрғын үй құрылысына арналған жаңа учаскелер бұрынғыға қарағанда аздап бөлінетін болады, онда да бұл негізінен әлеуметтік нысандар, ал жаңа тұрғын үй құрылысы сүрілген ескі тұрғын үйлердің орнынан бой көтеретін болады", деп сөзін түйіндеді Астана әкімі.

Бұған дейін Жеңіс Қасымбек елордада рұқсат құжаттарынсыз салынып жатқан тұрғын үй кешендеріне қатысты пікір білдірген болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
