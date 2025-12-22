#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Оқиғалар

Астанада жол апатына ұшыраған автобус: екі аяғынан айырылған қыздың қазіргі жағдайы қандай

Автобус, Астана, жол апаты, аяғынан айырылған қыз, Жеңіс Қасымбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.12.2025 20:18 Сурет: Zakon.kz
Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбек 2025 жылғы 22 желтоқсанда ОКҚ-да өткен брифинг барысында автобуспен болған жол апаты кезінде екі аяғынан айырылған 8 жасар қыздың қазіргі жағдайы қалай екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жеңіс Қасымбек қызға қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетілгенін атап өтті.

"№1 автопарк зардап шеккен қыздың отбасына 20 млн теңге төлемақы төледі, демеушілерден қосымша қаражат түсті, оған қоса әкімдік пәтер берді. Қазір жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, жалға берілетін пәтердің ақысын әкімдік төлейді. Қыз мектепте оқиды, мектеп оны қолдап, оған толықтай көмек көрсетеді", - деді ол.

Автобустың қатысуымен болған жол-көлік оқиғасы 2025 жылғы 2 маусымда кешке Астанада болды. Апат кезінде мектеп оқушысы қоғамдық көлікте болған. Соққы кезінде баланың екі аяғы да қатты қысылып қалды. 4 маусымда дәрігерлер зардап шеккен қыздың есін жиғанын хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
2026 жылы Астанада қай ескі тұрғын үйлер сүрілуге жатқызылады - әкім жауабы
20:32, 22 желтоқсан 2025
2026 жылы Астанада қай ескі тұрғын үйлер сүрілуге жатқызылады - әкім жауабы
Елорда әкімдігі аяғынан айырылған оқушы қыздың отбасына қандай көмек көрсетілетінін айтты
17:55, 06 маусым 2025
Елорда әкімдігі аяғынан айырылған оқушы қыздың отбасына қандай көмек көрсетілетінін айтты
Сеул, Токио және Париж үлгісімен: Астанада екі деңгейлі жол салу жоспарлануда
15:52, 22 желтоқсан 2025
Сеул, Токио және Париж үлгісімен: Астанада екі деңгейлі жол салу жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: