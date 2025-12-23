#Халық заңгері
Қоғам

2025 жылдың басынан бастап қанша азамат жүргізуші куәлігін алды - статистика

Жүргізуші куәлігі, 2025, статистика, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 18:11 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылғы 23 желтоқсанда "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ баспасөз қызметі жүргізуші куәліктеріне қатысты қызықты статистикамен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұсынылған деректере сүйенсек, жыл басынан бері еліміз бойынша 670 мыңнан астам азамат белгілі бір санат бойынша көлік құралын басқару құқығына ие болған.

"Қаңтар айында ең көп жүргізуші куәлігі берілген. Бұл айда 103 549 құжат табысталған. Қыс мезгілінде тәжірибелік емтихан тапсыру жүргізушінің нақты әрі күрделі жол жағдайларына дайындығын көрсетеді деген пікір бар", делінген хабарламада.

Статистика, жүргізуші куәлігі, 2025 жыл, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 18:11

Сурет: Facebook/Азаматтарға арналған үкімет

Айта кетсек, 2025 жылы 22 желтоқсанда Шымкентте Мамандандырылған ХҚКО-дағы ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелеріне қатысты сот үкімі шықты. Олар жүргізуші куәлігін заңсыз беру схемасын түзген.

