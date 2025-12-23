#Халық заңгері
Қоғам

Еліміздің басым бөлігінде 24 желтоқсанда боран соғып, көктайғақ болатыны болжанады

Боран, көктайғақ, 24 желтоқсан, Қазақстан, ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 18:27 Сурет: pexels
Қазақстан аумағының басым бөлігінде 2025 жылғы 24 желтоқсан, сәрсенбіде солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің ықпалы сақталатын болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, көптеген өңірде қарлы боран тұрады деп күтіледі.

Еліміздің солтүстігінде, батысында және оңтүстік-батысында қар мен жаңбыр түрінде жауын-шашын болады.

Сондай-ақ, Қазақстанның оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында және шығысында антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз құрғақ ауа райы күтіледі.

Бүкіл республика бойынша тұман, көктайғақ, екпінді жел болады деп күтіледі.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
