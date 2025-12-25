#Халық заңгері
Қоғам

Еліміздің басым бөлігінде 26 желтоқсанда қар жауып, боран соғатыны болжанады

Ауа райы болжамы, қар, боран, 26 желтоқсан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 18:37 Сурет: unsplash
2025 жылғы 26 желтоқсан, жұмада еліміз бойынша ауа райы қандай болатыны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың деректеріне сәйкес, Қазақстан аумағының басым бөлігіндегі ауа райын солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер айқындайтын болады.

"Қар жауапы, боран соғады, еліміздің шығысына және орталығына қалың қар түседі деп болжанады. Республикамыздың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сарапшылар атап өткендей, еліміздің солтүстік-батысында айтарлықтай жауын-шашын болмайды. Республика аумағында тұман, көктайғақ болып, жел екпін алуы мүмкін.

"Қазгидромет" РМК синоптиктері 25 желтоқсанда еліміздің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жариялаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
