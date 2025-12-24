25 желтоқсанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Күндіз көктайғақ. Облыстың солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында екпіні 15-20 м/с. Ақтау қ.: 25 желтоқсанда күндіз көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан соғатын жел солтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с.
Қызылорда облысының батысында, шығысында орталығында тұман, көктайғақ күтіледі. Қызылорда қ: 25 желтоқсанда кей уақытта тұман, кешке көктайғақ күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында көктайғақ күтіледі. Орал қ: 25 желтоқсанда тұман, көктайғақ күтіледі.
Ақтөбе облысының оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі.
Павлодар облысының батысында, солтүстігінде қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Павлодар қ.: 25 желтоқсанда жолдарда көктайғақ күтіледі.
Ақмола облысында қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Көкшетау қ.: 25 желтоқсанда қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, түнде екпіні 15 м/с.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын күтіледі. Түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жел шығыстан, оңтүстік-шығыстан соғады, облыстың солтүстігінде, шығысында екпіні 15-20 м/с. Өскемен қ.: 25 желтоқсанда жел оңтүстік-шығыстан соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде аздаған қар күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында жаяу бұрқасын күтіледі. Түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында 15-20 м/с, күндіз Жарма ауданында екпіні 23-28 м/с. Семей қ.: 25 желтоқсанда аздаған қар, жаяу бұрқасын күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан, оңтүстіктен соғады, күндіз екпіні 15-18 м/с.
Атырау облысының батысында, оңтүстігінде тұман, көктайғақ күтіледі. Атырау қ: 25 желтоқсанда түнде және таңертең тұман, көктайғақ күтіледі.
Астанада қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні 15-20 м/с.
Жетісу облысының таулы аудандарында тұман күтіледі. Шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданында екпіні 15-20 м/с.
Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақытта тұман, жолдарда көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың батысында, шығысында, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Алматы қ.: 25 желтоқсанда түнде және таңертең тұман күтіледі. Қонаев қ.: 25 желтоқсанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде тұман. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде екпіні 15-18 м/с. Қарағанды қ.: 25 желтоқсанда қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-18 м/с.
Ұлытау облысында қар, бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында тұман, көктайғақ. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндіз облыстың шығысында екпіні 15-18 м/с. Жезқазған қ.: 25 желтоқсанда көктайғақ, тұман күтіледі.
Түркістан облысының оңтүстігінде, батысында, таулы аудандарында тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, таңертең және күндіз облыстың тау асуларында 15-20 м/с. Шымкент қ.: 25 желтоқсанда кей уақыттарда тұман күтіледі. Түркістан қ.: 25 желтоқсанда кей уақыттарда тұман күтіледі.