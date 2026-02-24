25 ақпанда қай өңірлерде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасалды
Қызылордада күндіз қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында жауын-шашын (көбінесе жаңбыр), күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде жаңбыр, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында жауын-шашын, күннің екінші жартысында қатты жауын-шашын (көбінесе жаңбыр) күтіледі. Күндіз облыстың оңтүстігінде найзағай күтіледі. Облыстың солтүстігінде, батысында, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында күші 15-20, күндіз облыстың тау асуларында екпіні 23-28 м/с. Шымкентте түнде және күннің соңында жаңбыр күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, күндіз екпіні 15-20 м/с. Түркістанда түнде жауын-шашын (көбінесе жаңбыр), күннің екінші жартысында жаңбыр күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан соғатын жел оңтүстік-батысқа ауысады, екпіні 15-20 м/с.
Алматы облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Алматыда кей уақытта тұман, көктайғақ күтіледі. Қонаев қ.: 25 ақпанда кей уақытта тұман, көктайғақ күтіледі.
Ұлытау облысының оңтүстігінде жолдарда көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 25 м/с. Жезқазғанда солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, екпіні 15-20, күндіз кей уақыттарда 23 м/с.
Қарағанды облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с.
Қызылорда облысының оңтүстігінде көктайғақ, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, бұрқасын, облыстың орталығында, шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі. Жел шығыстан, солтүстік-шығыстан соғады, күші 15-20, күндіз облыстың орталығында, шығысында екпіні 25 м/с күтіледі. Қызылордада күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, бұрқасын күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, күші 15-20, күндіз екпіні 25 м/с күтіледі.
Маңғыстау облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында көктайғақ күтіледі.
Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында жаяу бұрқасын күтіледі. Шығыстан, солтүстік-шығыстан жел соғады, Мұғалжар ауданында екпіні 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман күтіледі. Орал қ.: 25 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Абай облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан соғады, облыстың оңтүстігінде, орталығында 15-20 м/с. Семей қ.: 25 ақпанда түнде және таңертең тұман күтіледі.
Қостанай облысының батысында, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Өскемеде түнде және таңертең тұман күтіледі.
Жамбыл облысының оңтүстік-батысында, шығысында, таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстіқ-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, екпіні 23-28 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі.