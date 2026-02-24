#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
496.85
585.54
6.49
Қоғам

Астанада аязға байланысты оқу форматы өзгертілді

Астанада аязға байланысты оқу форматы өзгертілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.02.2026 21:51 Сурет: Zakon.kz
Астанада 2026 жылғы 25 ақпанда қолайсыз ауа райына байланысты кейбір сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Астана білім басқармасы хабарлады.

"Ауа райының нашарлауына (ауаның температурасының төмендеуіне) байланысты 2026 жылғы 25 ақпанда бірінші ауысымдағы 0-9-сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшеді", – делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін "Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 25 ақпанда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада қатты аязға байланысты оқушылар қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды
21:32, 23 ақпан 2026
Астанада қатты аязға байланысты оқушылар қашықтықтан оқыту форматына ауыстырылды
Астанада аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқиды
19:03, 13 қаңтар 2026
Астанада аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтан оқиды
6 ақпан күні Астаналық оқушылар қашықтан оқиды
11:46, 06 ақпан 2026
6 ақпан күні Астаналық оқушылар қашықтан оқиды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В мужской Национальной лиге сыграны первые матчи 4-го малого тура
00:44, 25 ақпан 2026
В мужской Национальной лиге сыграны первые матчи 4-го малого тура
16-я ракетка мира оценил победу над казахстанцем на старте "пятисотника" в Дубае
00:28, 25 ақпан 2026
16-я ракетка мира оценил победу над казахстанцем на старте "пятисотника" в Дубае
Ризабек Айтмухан узнал первого соперника на рейтинговом турнире в Албании
00:03, 25 ақпан 2026
Ризабек Айтмухан узнал первого соперника на рейтинговом турнире в Албании
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
23:52, 24 ақпан 2026
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на топовом турнире по боксу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: