Қоғам

13 ақпанда қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды

Жұмада қай өңірлерде ауа райына байланысты ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 20:55 Сурет: жасанды интеллект
"Қазгидромет" РМК синоптиктері ертең, 13 ақпанда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облысынның солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, түнде облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15 м/с.

Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан, шығыстан жел соғады, түнде облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15 м/с.

Маңғыстау облысының батысында, оңтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың оңтүстігінде, орталығында, тұман күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз облыстың оңтүстігінде, батысында, орталығында екпіні 15-20 м/с. Ақтауда оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндіз екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Қостанай облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде екпіні 15-20 м/с.

Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында, шығысында тұман күтіледі.

Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, орталығында жауын-шашын (жаңбыр, қар), таулы аудандарында қар, кей уақыттарда қатты қар күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында, таулы аудандарында тұман, көктайғақ күтіледі. Шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде, таулы аудандарында күші 15-20 м/с. Түркістанда таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар) көктайғақ күтіледі. Кей уақыттарда тұман күтіледі.

Шымкентте кей уақыттарда жауын-шашын (көбінесе жаңбыр), көктайғақ, тұман күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғады, күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Оралда түнде және таңертең тұман күтіледі.

Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Өскеменде түнде және таңертең тұман күтіледі.

Абай облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан, шығыстан соғады, Аягөз ауданында екпіні 15-20 м/с. Семейде түнде және таңертең тұман күтіледі.

Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман күтіледі. Қызылордада кей уақытта тұман күтіледі.

Жамбыл облысының таулы аудандарында қатты қар күтіледі. Кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында 15-20 м/с, түнде екпіні 23 м/с күтіледі. Таразда кей уақыттарда тұман, көктайғақ күтіледі.

Ақмола облысының солтүстігінде жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік-батыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде екпіні 15-18 м/с күтіледі.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында тұман күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде екпіні 15-20 м/с. Петропавлда оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні 15-20 м/с күтіледі.

Алматы облысының таулы аудандарында кей уаққытта қатты қар күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында екпіні 15-20 м/с. Қонаевта түнде және таңертең көктайғақ, тұман күтіледі.

Алматыда кей уақытта көктайғақ, тұман күтіледі.

Айдос Қали
