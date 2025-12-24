Ақпараттандыру объектілерін жасанды интеллект жүйелеріне жатқызу критерийлері әзірленді
Бұйрық жобасында ақпараттандыру объектісін жасанды интеллект жүйесі деп тануға негіз болатын критерийлер сипатталған.
Аталған критерийлер функционалдық сипаттамалардың кең ауқымын қамтиды, атап айтқанда:
- компьютерлік көру;
- табиғи тілді өңдеу;
- сөйлеуді тану және синтездеу;
- шешім қабылдауды қолдайтын интеллектуалдық жүйелер;
- синтетикалық деректер мен контентті генерациялау;
- машиналық оқыту әдістерін қолдану және т.б.
Сонымен қатар, қағидаларда "жасанды интеллект", "жасанды интеллект жүйесі", "жасанды интеллект моделі" ұғымдарын қоса алғанда, негізгі анықтамалар берілген.
Министрлікте жобаның мақсаты мемлекеттік органдар мен өзге де қатысушылар үшін ақпараттандыру объектілерін жасанды интеллект жүйелері ретінде жіктеу мен тануға бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету екенін түсіндірді.
Бұйрықтың қабылдануы жасанды интеллект технологияларын әзірлеу және қолдану үдерістерін жүйелеуге, сондай-ақ оларға деген сенімді арттыруға мүмкіндік береді деп күтілуде.
Құжат 7 қаңтарға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.
Сондай-ақ жасанды интеллект жүйелеріне арналған құжаттама тізбесі дайындалды. Бұл тізбе міндетті түрде қалыптастырылуға тиіс құжаттамалардың түрлері мен құрамын айқындайды.
Тізбеге жасанды интеллект жүйесіне арналған құжаттама, тәуекелдерді басқару құжаттамасы, деректер кітапханаларына қатысты құжаттама, сондай-ақ жасанды интеллект жүйелерінің этикалық бағалау құжаттамасы енгізілген.
Бұдан бөлек, жоба жасанды интеллект жүйелерінің тәуекел деңгейіне байланысты құжаттаманы жүргізу және сақтау талаптарын белгілейді.