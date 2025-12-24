Қазақстанда халықаралық "Аяз ата" фестивалі өтті
Шығыс Қазақстан облысында халықаралық "Аяз ата, Ақшақар-2025" фестивалі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Хабар" телеарнасының ақпаратына сүйенсек, еліміздің әр өңірінен және Қырғызстан мен Өзбекстаннан келген қатысушылар Алтай тауының баурайында шаңғы тепті. Шығыста бұл спорттық фестиваль екі жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді.
Олар тау етегіне шаңғымен сырғанап түсіп, көрермендердің қошеметіне ие болды. Биылғы додағы Ұлытаулық туристер делегациясы да келді. Олар ақ мамық қармен көмілген тауларды көру үшін мың шақырымнан астам жолды еңсеріп келген.
Бұған дейін 24 желтоқсанда Қазақстанның басым бөлігінде дауылды ескерту жарияланғанын жазғанбыз.
