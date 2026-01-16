#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-10°
$
510.95
594.49
6.5
Оқиғалар

ШҚО-да 62 градус аяз болып жатқаны рас па - синоптиктер түсініктемесі

Аяз, Алтай, ШҚО, әлеуметтік желі, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 17:19 Сурет: видеодан алынды
Бүкіл Қазақстан бойынша қыс мезгілі өз қаһарына мінді. Сақылдаған сары аяз, әсіресе Шығыс Қазақстан облысында айқын сезілуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жергілікті тұрғындар әлеуметтік желіде қыстың қытымыр мінезіне қатысты өз ойларын айтып, видео бөлісуде. Соның бірі - Алтай тұрғыны (бұрынғы Зырян). Видеода ер адам өздерінде сынап бағаны -62°С-ді көрсетіп тұрғанын айтады.

Сонымен қатар, Yk-news.kz өңірлік басылымының мәліметінше, Алтай ауданының Парыгино ауылында сынап бағаны -50°С-ден де төмен түскен.

"Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі желідегі видео авторының мәлімдемесіне түсініктеме бере отырып, 2026 жылғы 16 қаңтарға қараған түні Алтай метеостанциясы тіркеген ауа температурасы минус 41,5°С-ді құрағанын нақтылады. Осылайша, метеорологтар әлеуметтік желідегі асыра жасалған мәлімдемелерді жоққа шығарады.

ШҚО-ның басқа қалаларына келетін болсақ, түскі сағат 14:00-дегі ауа температурасы Өскеменде: -26°С, Марқакөлде: -32°С.

"17-18 қаңтарда түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында қатты аяз болады деп күтіледі: -45°С". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ, аймақта қалың тұман болатыны да айтылады.

Бұған дейін біз 2026 жылғы 17-19 қаңтар аралығында Сібірге бет алған кең ауқымды антициклон Қазақстанның солтүстік және шығыс өңірлерінде аязды ауа райын әкелетінін хабарлаған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Қарағандыда 38 градус аяз болады". Қала әкімі мәлімдеме жасады
19:37, Бүгін
"Қарағандыда 38 градус аяз болады". Қала әкімі мәлімдеме жасады
Шығыс Қазақстан облысында -32-35 градус аяз түсті
14:53, 18 желтоқсан 2024
Шығыс Қазақстан облысында -32-35 градус аяз түсті
Ауғанстанда аяз күшейіп, боран соқты
19:17, 26 қаңтар 2023
Ауғанстанда аяз күшейіп, боран соқты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: