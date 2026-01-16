#Халық заңгері
Қоғам

Сақылдаған сары аяз бен бұрқасын: Демалыс күндері Қазақстанға Сібір антициклоны орнайды

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.01.2026 14:43 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК деректеріне сүйенсек, 2026 жылғы 17-19 қаңтар аралығында Сібір аумағында орналасқан орталығы бар кең ауқымды антициклон Қазақстанның солтүстік және шығыс өңірлерінде аязды ауа райын сақтап тұрады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ал бұл уақытта республиканың батысы мен оңтүстігінде ауа райына оңтүстік циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттық бөліктер әсер етеді.

"Бұл өңірлерде жауын-шашын (негізінен қар түрінде), жаяу бұрқасын, желдің дауылды деңгейге дейін күшеюі, сондай-ақ көктайғақ құбылыстары түріндегі қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі".

Сондай-ақ, 17–18 қаңтарда Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарының жекелеген аудандарында қатты жауын-шашын болжанатындығы атап өтілді.

Осы ретте, жаңа аптаның басында республиканың солтүстігіне, солтүстік-батысына және орталығына кезекті солтүстік-батыс циклон ығысып, қар мен бұрқасын әкеледі, сондай-ақ аталған өңірлерде ауа температурасының біртіндеп жоғарылауы күтіледі. Республика бойынша тұман түседі деп болжанады.

Бұған дейін Алматы тұрғындарына ауа райына байланысты маңызды ескерту жасалғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
