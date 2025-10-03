Антициклон Қазақстанға -13°С дейінгі аяз әкеледі
Қазақстандықтарға алдағы күндерге арналған ауа райы болжамы жарияланды. "Қазгидромет" РМК дерегінше, 2025 жылғы 4, 5 және 6 қазанда еліміздің басым бөлігі солтүстік-батыс антициклон ықпалында болады. Соған байланысты жауын-шашынсыз, ашық ауа райы күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің айтуынша, тек республиканың солтүстігінде, шығысында және оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар жауады.
Сонымен қатар еліміз бойынша жел күшеюі, тұман, шығыста – көктайғақ, ал оңтүстік пен оңтүстік-батыста – шаңды дауыл болжанған.
"Солтүстік өңірлерде түнде ауа температурасы біртіндеп -3+5°С-қа, күндіз +5-15°С-қа дейін көтеріледі", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Басқа аймақтардағы температуралық фон:
- Шығыста түнде -3-13°С-қа дейін аяз, күндіз +3+11°С пен -5+5°С аралығында ауытқиды;
- Оңтүстік-шығыста түнгі уақытта -1-3°С үсік сақталады.
"Қалған аумақта температурада шамалы ғана ауытқулар күтіледі, айтарлықтай өзгерістер болмайды", – деп қосты синоптиктер.
Мамандардың мәліметінше, 2025 жылғы 3 қазанда кейбір облыстарда -3°С-қа дейінгі үсік күтілсе, басқаларында өрт қаупі жоғары болады.
