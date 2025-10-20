Қазақстанда антициклон әсерінен аяз бен тұман күтіледі
Фото: akorda.kz
2025 жылғы 21–23 қазан аралығында Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа райын антициклон айқындайды. Бұл дегеніміз – елде негізінен ашық әрі құрғақ ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК дерегіне сілтеме жасап.
Алайда синоптиктердің айтуынша, түнде және таңертең салқын түседі. Аспан ашық болғандықтан, жер бетіндегі ауа тез салқындайды, соның салдарынан түнгі уақытта минус температуралар сақталады.
"Елдің батысында, солтүстік-батысында және оңтүстік-шығысының шеткері аудандарында циклонның алдыңғы бөлігі әсер етеді", – деп нақтылады "Қазгидромет" мамандары.
Метеорологтардың мәліметінше, бұл өңірлерде бұлттылық артып, кей жерлерде жауын-шашын, негізінен жаңбыр түрінде болады.
"Батыс облыстарда күшті жаңбырлар жаууы мүмкін", – делінген хабарламада.
Сонымен қатар еліміздің көптеген аймағында желдің күшеюі, ал солтүстік пен шығыста түнгі және таңғы уақытта тұман түсуі күтіледі.
Синоптиктердің айтуынша, ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді.
Бұған дейін 20 қазанда Қазақстанның 12 облысы тұрғындарына қолайсыз ауа райы туралы ескерту жасалған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript