#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Қоғам

Қазақстанда -40°С-қа дейін аяз болады

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 10:43 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 15–17 қаңтар аралығында Қазақстан аумағының басым бөлігінде ауа температурасының төмендеуі болжанып отыр. Бұл туралы Zakon.kz сайтына "Қазгидромет" РМК синоптиктері хабарлады.

Таратылған мәліметке сәйкес, алдағы күндері ел аумағындағы ауа райын жаңа жер аймақтарынан ығысқан антициклон айқындайды. Ол республика бойынша ауа температурасының күрт төмендеуіне әкеледі.

Мәселен, 15 қаңтарда солтүстік және шығыс өңірлерде түнгі уақытта ауа температурасы -30...-40°С-қа дейін төмендейді. Ал оңтүстік аймақтарда түнде -5...-13°С, оңтүстік-шығыста -8...-17°С, таулы аудандарда -20...-25°С болады.

Сондай-ақ 15–16 қаңтарда Қазақстанның оңтүстігінде негізінен қар түрінде қатты жауын-шашын күтіледі, төменгі боран соғып, көктайғақ байқалады.

Ал 16–17 қаңтарда елдің оңтүстік-шығысында қалың қар, төменгі боран, тұман және көктайғақ болжанады.

Айта кетейік, 13 қаңтарда Алматыда қаңтардың ортасында бәйшешектер гүлдеп, жәндіктер ояна бастағаны туралы хабарланған болатын. Қала тұрғындары бұл көріністерді әлеуметтік желілерде белсенді түрде бөлісіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елімізде алдағы күндері 35 градус аяз болады
13:50, 17 қаңтар 2025
Елімізде алдағы күндері 35 градус аяз болады
Қазақстанда -23°C дейін күн суытады
16:33, 17 қараша 2025
Қазақстанда -23°C дейін күн суытады
Қазақстанда антициклон әсерінен аяз бен тұман күтіледі
12:07, 20 қазан 2025
Қазақстанда антициклон әсерінен аяз бен тұман күтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: