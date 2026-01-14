Қазақстанда -40°С-қа дейін аяз болады
Таратылған мәліметке сәйкес, алдағы күндері ел аумағындағы ауа райын жаңа жер аймақтарынан ығысқан антициклон айқындайды. Ол республика бойынша ауа температурасының күрт төмендеуіне әкеледі.
Мәселен, 15 қаңтарда солтүстік және шығыс өңірлерде түнгі уақытта ауа температурасы -30...-40°С-қа дейін төмендейді. Ал оңтүстік аймақтарда түнде -5...-13°С, оңтүстік-шығыста -8...-17°С, таулы аудандарда -20...-25°С болады.
Сондай-ақ 15–16 қаңтарда Қазақстанның оңтүстігінде негізінен қар түрінде қатты жауын-шашын күтіледі, төменгі боран соғып, көктайғақ байқалады.
Ал 16–17 қаңтарда елдің оңтүстік-шығысында қалың қар, төменгі боран, тұман және көктайғақ болжанады.
Айта кетейік, 13 қаңтарда Алматыда қаңтардың ортасында бәйшешектер гүлдеп, жәндіктер ояна бастағаны туралы хабарланған болатын. Қала тұрғындары бұл көріністерді әлеуметтік желілерде белсенді түрде бөлісіп жатыр.