Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

"Боран соғып, 40 градус аяз болады". Еліміз бойынша 20 қаңтарға арналған ауа райы болжамы

Аяз, 40 градус, Қазақстан, ауа райы болжамы, 20 қаңтар, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 17:07 Сурет: pexels
2026 жылғы 20 қаңтар, сейсенбіде Қазақстандағы ауа райы атмосфералық фронттардың әсерінен қалыптасады. Бұл туралы Zakon.kz сайтына "Қазгидромет" РМК синоптиктері хабарлады.

Сонымен, метеорологтар ұсынған ақпаратқа сәйкес, еліміздің басым бөлігінде қар жауады, ал солтүстік және солтүстік-батыс аймақтарда боран соғады.

Сонымен қатар, республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа тұман, көктайғақ және желдің күшеюі жатқызылады, бірқатар өңірде жолдар жабылуы мүмкін.

Қатты аяз бірқатар аймақта сақталады.

Мысалы, түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында сынап бағаны -40°C дейін төмендейді.

Ал Жетісу облысының солтүстік және таулы аудандарында ауа температурасы: -22...-27°C, ал Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында сынап бағаны -22°C шамасында болады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздегі үш ірі қала бойынша 20-21 қаңтарға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
