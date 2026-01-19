#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда қайтадан қар жауады, Астанада аяз күшейеді: 20–22 қаңтарға арналған ауа райы болжамы

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, зима, снег, снегопад , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.01.2026 15:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Қазгидромет" РМК мамандары еліміздің үш ірі мегаполисі бойынша 2026 жылғы 20–22 қаңтарға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Болжамға сәйкес, алдағы үш күнде Астанада аяз -25 градусқа дейін күшейеді, Алматыда қар жауады, ал Шымкентте жаңбыр жауып, ауа райы жылы болады.

Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы

20 қаңтар:

Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар жауады, жаяу бұрқасын байқалады. Жел оңтүстік, оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метрге дейін соғады. Ауа температурасы түнде -17…-19°, күндіз -13…-15°.

21 қаңтар:

Аспан бұлтты, түнде қар жауады, жаяу бұрқасын болады. Жел түнде оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 9–14 м/с, күндіз 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -18…-20°, күндіз -13…-15°.

22 қаңтар:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде -23…-25°, күндіз -15…-17°.

Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы

20 қаңтар:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Жел солтүстік-батыстан шығысқа ауысады, 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -13…-15°, күндіз -3…-5°.

21 қаңтар:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман байқалады. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -11…-13°, күндіз -5…-7°.

22 қаңтар:

Аспан бұлтты, кешке қарай қар жауады. Кей уақыттарда тұман түседі. Жел шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -11…-13°, күндіз -3…-5°.

Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы

20 қаңтар:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман байқалады. Жел солтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -6…-8°, күндіз 0…+2°.

21 қаңтар:

Аспан бұлтты, кешке қарай жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Кей жерлерде көктайғақ пен тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°, күндіз +2…+4°.

22 қаңтар:

Аспан бұлтты, түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын болады. Кей уақыттарда көктайғақ пен тұман байқалады. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2…-4°, күндіз 0…-2°.

Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20–22 қаңтар аралығында Қазақстан аумағында қатты аяздың жаңа толқыны күтілетінін хабарлаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
