Алматыда қайтадан қар жауады, Астанада аяз күшейеді: 20–22 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Астана қаласы бойынша ауа райы болжамы
20 қаңтар:
Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар жауады, жаяу бұрқасын байқалады. Жел оңтүстік, оңтүстік-батыстан секундына 9–14 метрге дейін соғады. Ауа температурасы түнде -17…-19°, күндіз -13…-15°.
21 қаңтар:
Аспан бұлтты, түнде қар жауады, жаяу бұрқасын болады. Жел түнде оңтүстік-батыстан солтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 9–14 м/с, күндіз 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -18…-20°, күндіз -13…-15°.
22 қаңтар:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде -23…-25°, күндіз -15…-17°.
Алматы қаласы бойынша ауа райы болжамы
20 қаңтар:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман түсіп, жолдарда көктайғақ болады. Жел солтүстік-батыстан шығысқа ауысады, 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -13…-15°, күндіз -3…-5°.
21 қаңтар:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман байқалады. Жел солтүстік-шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -11…-13°, күндіз -5…-7°.
22 қаңтар:
Аспан бұлтты, кешке қарай қар жауады. Кей уақыттарда тұман түседі. Жел шығыстан 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -11…-13°, күндіз -3…-5°.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы болжамы
20 қаңтар:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман байқалады. Жел солтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -6…-8°, күндіз 0…+2°.
21 қаңтар:
Аспан бұлтты, кешке қарай жауын-шашын (жаңбыр, қар) жауады. Кей жерлерде көктайғақ пен тұман күтіледі. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -5…-7°, күндіз +2…+4°.
22 қаңтар:
Аспан бұлтты, түнде қар, күндіз жаңбыр мен қар аралас жауын-шашын болады. Кей уақыттарда көктайғақ пен тұман байқалады. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде -2…-4°, күндіз 0…-2°.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылғы 20–22 қаңтар аралығында Қазақстан аумағында қатты аяздың жаңа толқыны күтілетінін хабарлаған болатын.