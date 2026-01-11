#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Астанада -27°С аяз, Алматыда +9°С жылы: үш күнге арналған ауа райы болжамы

Астанада -27°С аяз, Алматыда +9°С жылы: үш күнге арналған ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.01.2026 21:00 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары 2026 жылғы 12, 13 және 14 қаңтарға еліміздің үш ірі мегаполисі бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астанадағы ауа райы болжамы

12 қаңтар:

Аспан бұлтты, қар жауады, боран, көктайғақ. Батыстан соққан жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз -3…-5°С, күндіз одан әрі төмендейді.

13 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, түнде аздаған қар, жаяу боран, көктайғақ. Солтүстік-батыстан соққан жел 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде -13…-15°С, күндіз -11…-13°С.

14 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -25…-27°С, күндіз -20…-22°С.

Алматыдағы ауа райы болжамы

12 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-батыстан соққан жел 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…-2°С, күндіз +7…+9°С.

13 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде 0…-2°С, күндіз +5…+7°С.

14 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +3…+5°С.

Шымкенттегі ауа райы болжамы

12 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, түнде және күннің бірінші жартысында жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан жел 7–12 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +7…+9°С.

13 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +10…+12°С.

14 қаңтар:

Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +11…+13°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада боран, Алматыда жаңбыр: алдағы үш күнге ауа райы болжамы
20:49, 10 қаңтар 2026
Астанада боран, Алматыда жаңбыр: алдағы үш күнге ауа райы болжамы
Алматыда тұман түсіп, күн жылынады, Астанада қар мен боран: 6–8 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
15:50, 05 қаңтар 2026
Алматыда тұман түсіп, күн жылынады, Астанада қар мен боран: 6–8 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
-27°C дейінгі аяз бен қарлы боран: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
16:34, 19 желтоқсан 2025
-27°C дейінгі аяз бен қарлы боран: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: