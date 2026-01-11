Астанада -27°С аяз, Алматыда +9°С жылы: үш күнге арналған ауа райы болжамы
Астанадағы ауа райы болжамы
12 қаңтар:
Аспан бұлтты, қар жауады, боран, көктайғақ. Батыстан соққан жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде және күндіз -3…-5°С, күндіз одан әрі төмендейді.
13 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, түнде аздаған қар, жаяу боран, көктайғақ. Солтүстік-батыстан соққан жел 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде -13…-15°С, күндіз -11…-13°С.
14 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде -25…-27°С, күндіз -20…-22°С.
Алматыдағы ауа райы болжамы
12 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-батыстан соққан жел 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…-2°С, күндіз +7…+9°С.
13 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде 0…-2°С, күндіз +5…+7°С.
14 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…-3°С, күндіз +3…+5°С.
Шымкенттегі ауа райы болжамы
12 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, түнде және күннің бірінші жартысында жаңбыр жауады. Оңтүстік-батыстан соққан жел 7–12 м/с, екпіні 15–20 м/с. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +7…+9°С.
13 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +10…+12°С.
14 қаңтар:
Аспан ала бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан жел 8–13 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +11…+13°С.