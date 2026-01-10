#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Қоғам

Астанада боран, Алматыда жаңбыр: алдағы үш күнге ауа райы болжамы

Астанада боран, Алматыда жаңбыр: алдағы үш күнге ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.01.2026 20:49 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" мамандары 2026 жылғы 11, 12 және 13 қаңтарға еліміздің үш ірі мегаполисі бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

11 қаңтар:

Аспан бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Жел оңтүстік бағыттан түнде 3-8 м/с, күндіз 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -12…-14°С, күндіз -1…+1°С.

12 қаңтар:

Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар, боран, көктайғақ. Жел батыстан 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с-қа дейін. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…-2°С.

13 қаңтар:

Аспан бұлтты, түнде аздаған қар, жаяу боран, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -13…-15°С, күндіз -11…-13°С.

Алматы

11 қаңтар:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Жел оңтүстік бағыттан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…-2°С, күндіз +7…+9°С.

12 қаңтар:

Аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Түнде және таңертең тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +6…+8°С.

13 қаңтар:

Аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +6…+8°С.

Шымкент

11 қаңтар:

Аспан бұлтты, күннің соңында жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-батыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +12…+14°С.

12 қаңтар:

Аспан бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +6…+8°С.

13 қаңтар:

Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +10…+12°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астанада боран, Алматыда жаңбыр мен қар, Шымкентте +8°C: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
16:23, 23 желтоқсан 2025
Астанада боран, Алматыда жаңбыр мен қар, Шымкентте +8°C: алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Алматыда тұман түсіп, күн жылынады, Астанада қар мен боран: 6–8 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
15:50, 05 қаңтар 2026
Алматыда тұман түсіп, күн жылынады, Астанада қар мен боран: 6–8 қаңтарға арналған ауа райы болжамы
Астана, Алматы және Шымкент: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
12:55, 16 маусым 2024
Астана, Алматы және Шымкент: Алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: