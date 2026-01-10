Астанада боран, Алматыда жаңбыр: алдағы үш күнге ауа райы болжамы
Астана
11 қаңтар:
Аспан бұлтты, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ. Жел оңтүстік бағыттан түнде 3-8 м/с, күндіз 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -12…-14°С, күндіз -1…+1°С.
12 қаңтар:
Аспан бұлтты, кей уақыттарда қар, боран, көктайғақ. Жел батыстан 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с-қа дейін. Ауа температурасы түнде және күндіз 0…-2°С.
13 қаңтар:
Аспан бұлтты, түнде аздаған қар, жаяу боран, көктайғақ. Жел солтүстік-шығыстан 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -13…-15°С, күндіз -11…-13°С.
Алматы
11 қаңтар:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақыттарда тұман. Жел оңтүстік бағыттан 2-7 м/с. Ауа температурасы түнде 0…-2°С, күндіз +7…+9°С.
12 қаңтар:
Аспан бұлтты, күндіз жаңбыр жауады. Түнде және таңертең тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +6…+8°С.
13 қаңтар:
Аспан бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман. Жел оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +6…+8°С.
Шымкент
11 қаңтар:
Аспан бұлтты, күннің соңында жаңбыр жауады. Жел оңтүстік-батыстан 7-12 м/с. Ауа температурасы түнде 0…+2°С, күндіз +12…+14°С.
12 қаңтар:
Аспан бұлтты, кей уақыттарда жаңбыр. Жел оңтүстік-батыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде +3…+5°С, күндіз +6…+8°С.
13 қаңтар:
Аспан бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде -1…+1°С, күндіз +10…+12°С.