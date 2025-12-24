#Халық заңгері
Қоғам

Талдықорғанда бұзақылар жаңажылдық безендірулерге қырғидай тиюде - бейнежазба

Талдықорғанда бұзақылар жаңажылдық безендірулерге қырғидай тиюде - бейнежазба, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 16:52 Сурет: pixabay
Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары Жеңіс Андабеков қала тұрғындарына маңызды мәлімдеме жасады. Шенеунік жаңажылдық көңіл-күй үшін арнайы дайындалған бұйымдар мен безендірулерге ұқыпты қарауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, Андабеков қала қонақтары мен тұрғындарынан шағын сәулет нысандарын бұзбауды сұрады.

"Біз мерекелік көңіл-күй сыйлау үшін арнайы мүсіншелер дайындаған едік. Алайда, өкінішке орай, бұзақылық әрекет тоқтамай тұр",- деді ол.

Мысалы, бұзақылар сәндік қораптардың біріндегі бантикті жұлып алған. Бұдан бөлек, көпшіліктің назары қызыл дүңгіршекке түсуде.

"Мұны былтырғы жылы да орнатқан едік. Биыл жаңалап қайта қойдық. Бұл жерде есік бар, ол ішіне заттарды орналастыру үшін және түрлі жарықтар беру мақсатында қолданылады. Дегенмен, келушілер оны бұзып, ішіне енген. Қазір қайта жөндеп, шегелеп қойдық",- деді Жеңіс Андабеков.

Бұдан бөлек, шенеунік бұзақылардан зардап шеккен тағы бірнеше сәндік қойылымдарды көрсетіп, қала тұрғындары мен қонақтарынан мұндай әрекетке бармауды сұрады.

Өз кезегенде, желі қолданушылары әкім орынбасарының сөзін толығымен қолдап, бұзақыларға тиісті шара қолдану керек екенін айтты.

  • Дұрыс қарайық!
  • Камера қойып айыппұл салу керек!
  • Барлығы халық үшін жасалады, бірақ кейбір адамдар неге сындырып, бұзады екен. Тәртіпті тәрбиелі болайық халқым!
  • Халық үшін қала үшін деп жасалған дүниені қызыға қарап күте білу керек...
  • Мәдениеттілік әр отбасынан басталады, үлкендерге қарап балада соны жасайды. Сол себепті әр адам өзінен бастаса, қала шыршасы болсын басқасы болсын қадірлеп, күте білсе нұр үстіне нұр болар еді!
  • Этикалық және эстетикалық тәрбиені нығайту қажет.

Бұған дейін Грузияда жаңажылдық шырша өртеніп, қала жарықсыз қалғанын жазғанбыз.

