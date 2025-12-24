#Халық заңгері
Әлем

Грузияда жаңажылдық шырша өртеніп, қала жарықсыз қалды

Грузияда жаңажылдық шырша өртеніп, қала жарықсыз қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 11:56 Сурет: pixabay
22 желтоқсанда Гардабани қаласының бас шыршасын жағу рәсімінде өрт шығып, шырша толығымен жанып кетті. Салдарынан қалада электр қуаты өшіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Гардабани қаласы Тбилисиден шамамен 40 км қашықтықта орналасқан. Оқыс оқиға қысқа тұйықталу салдарынан болған. Бұл туралы Exclusive news басылымы жазды.

"Ашығын айтқанда, ол түгі қалмай жанып кетті",- деді куәгерлер.

Зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген.

Төтенше жағдайлар қызметі өрттің толығымен сөндірілгенін мәлімдеді. Оқиға фактісі бойынша полиция "абайсызда басқа біреудің мүлкін бүлдіру немесе жою" бабы бойынша қылмыстық іс қозғады.

Бұған дейін Ким Чен Ынның қызымен бірге Солтүстік Кореядағы жаңа қонақүйлерді тексеріп шыққанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкенттің бір бөлігі жарықсыз қалды
14:08, 12 наурыз 2024
Шымкенттің бір бөлігі жарықсыз қалды
Израильдің орталығы жарықсыз қалды
11:12, 16 маусым 2025
Израильдің орталығы жарықсыз қалды
СҚО-да алаңдағы жаңа жылдық шырша түгі қалмай өртеніп кетті
21:45, 27 желтоқсан 2023
СҚО-да алаңдағы жаңа жылдық шырша түгі қалмай өртеніп кетті
