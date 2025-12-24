Ким Чен Ын қызымен бірге Солтүстік Кореядағы жаңа қонақүйлерді тексеріп шықты
Сурет: Yonhap
КХДР көшбасшысы Ким Чен Ын қызы Чжу Эмен бірге елдің туристік аймағында жаңадан салынған қонақүйлердің ашылу салтанатына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Yonhap басылымының мәліметіне сүйенсек, бес жаңа қонақ үй 20 және 21 желтоқсанда Корея түбегінің солтүстік-шығыс бөлігінде, Қытай шекарасына жақын орналасқан Солтүстік Кореяның Самджиен туристік аймағында ашылды.
🇰🇵 North Korea's Kim and daughter tour lavish new mountain resort— AFP News Agency (@AFP) December 23, 2025
Images broadcast by North Korean state media KCTV show leader Kim Jong Un and his daughter, Ju Ae, inspecting newly-completed hotels at a mountain resort. pic.twitter.com/Fwe5AdLRyC
"Қонақ үйлер халықтың өсіп келе жатқан мәртебесі мен елдің даму әлеуетінің айқын дәлелі", – деп атап өтті Солтүстік Корея көшбасшысы.
Сурет: Yonhap
Сапардың мақсаты 2026 жылға жоспарланған Корея Еңбек партиясының 9-шы съезі қарсаңында елдің экономикалық өсуін көрсету болып табылады.
