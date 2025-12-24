#Халық заңгері
Әлем

Ким Чен Ын қызымен бірге Солтүстік Кореядағы жаңа қонақүйлерді тексеріп шықты

Ким Чен Ын қызымен бірге Солтүстік Кореядағы жаңа қонақүйлерді тексеріп шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 10:53 Сурет: Yonhap
КХДР көшбасшысы Ким Чен Ын қызы Чжу Эмен бірге елдің туристік аймағында жаңадан салынған қонақүйлердің ашылу салтанатына қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Yonhap басылымының мәліметіне сүйенсек, бес жаңа қонақ үй 20 және 21 желтоқсанда Корея түбегінің солтүстік-шығыс бөлігінде, Қытай шекарасына жақын орналасқан Солтүстік Кореяның Самджиен туристік аймағында ашылды.

"Қонақ үйлер халықтың өсіп келе жатқан мәртебесі мен елдің даму әлеуетінің айқын дәлелі", – деп атап өтті Солтүстік Корея көшбасшысы.

Сурет: Yonhap

Сапардың мақсаты 2026 жылға жоспарланған Корея Еңбек партиясының 9-шы съезі қарсаңында елдің экономикалық өсуін көрсету болып табылады.

Бұған дейін Францияда бойжеткенді жыныстық-құлдыққа салғандарға үкім шыққанын жазғанбыз.

