Ким Чен Ын шипажайдың ашылуына қатысты
Asia Business Daily басылымының мәліметінше, аталған курорт елдегі ең көне демалыс орындарының бірі саналады. Ауқымды қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін мұнда емдеу нысандары мен заманауи қызмет көрсету инфрақұрылымы пайда болған.
Сурет: Yonhap News
"Кешен келушілер үшін ақпан айында ашылады деп жоспарланып отыр", – делінген жарияланымда.
Сурет: Yonhap News
Ким Чен Ын курорт аумағын аралап көріп, елде санаторий-курорттық инфрақұрылымды дамыту қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ Солтүстік Корея басшысы демалыс үйлері мен санаторийлерді біртұтас басқару жүйесі арқылы үйлестіруді ұсынды.
Kim Jong Un tours his shiny new hot springs resort in North Korea and chats with ladies in a new video ad. https://t.co/xTikzrwin0 pic.twitter.com/c2I9dY8rnQ— TMZ (@TMZ) January 22, 2026
