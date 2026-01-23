#Халық заңгері
Әлем

Ким Чен Ын шипажайдың ашылуына қатысты

Ким Чен Ын шипажайдың ашылуына қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.01.2026 11:48 Сурет: Yonhap News
2026 жылғы 20 қаңтарда Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын ыстық бұлақтар жанында орналасқан Онпхо еңбекшілер демалыс үйі курортының ашылуына арналған салтанатты іс-шараға қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Asia Business Daily басылымының мәліметінше, аталған курорт елдегі ең көне демалыс орындарының бірі саналады. Ауқымды қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін мұнда емдеу нысандары мен заманауи қызмет көрсету инфрақұрылымы пайда болған.

Сурет: Yonhap News

"Кешен келушілер үшін ақпан айында ашылады деп жоспарланып отыр", – делінген жарияланымда.

Сурет: Yonhap News

Ким Чен Ын курорт аумағын аралап көріп, елде санаторий-курорттық инфрақұрылымды дамыту қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ Солтүстік Корея басшысы демалыс үйлері мен санаторийлерді біртұтас басқару жүйесі арқылы үйлестіруді ұсынды.

Бұған дейін Ким Чен Ынның вице-премьерді "ешкіге" теңеп, көптің алдында қызметтен босатқанын жазғанбыз.

