Ким Чен Ын вице-премьерді "ешкіге" теңеп, көптің алдында қызметтен босатты
Бұл жағдай негізгі өнеркәсіп салаларына арналған жабдық шығаратын зауытты іске қосу рәсімінде болды. Сол жерде Ким Чен Ын үкімет мүшелерін "жауапсыздық үшін" қатты сынға алды.
Лидердің айтуынша, зауытты жаңғырту жұмыстары басынан бастап "бұрыс, ретсіз, көзбояушылықпен, көрсетілім үшін" жүргізілген, бірақ бұл "созылмалы жауапсыздыққа мүмкіндік берді", деп жазады НТВ.
Машина жасау саласын қадағалаған вице-премьер Ян Сын Хо Ким Чен Ынның айтуынша қабілетсіз болып, оны "ешкіге" теңеп, өз еркімен кетуге кеңес берді.
Сонымен бірге Ким Чен Ын Ким Чак атындағы Политехникалық университеттің және Пхеньян машина жасау институтының жұмысшылары, оқытушылары мен ғалымдары, сондай-ақ Оңтүстік Хамгён провинциясының құрылысшылары мен мамандарына елдің экономикалық дамуы үшін маңызды жетістіктеріне алғыс айтты.
Ян Сын Хо Солтүстік Корея үкіметінде ауыр өнеркәсіп министрі – вице-премьер қызметін атқарған және машина жасау саласын қадағалаған.
2025 жылдың соңында Ким Чен Ын қызы Чжу Э-пен бірге елдің туристік аймағындағы сәнді қонақ үйлерді ашу рәсіміне қатысқан болатын.