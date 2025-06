Израильдің орталығы жарықсыз қалды

Ел аумағына Иран зымырандарының жаңа шабуылы салдарынан әуе дабылдары қосылып, сиреналар естілді. Тель-Авивте бірнеше жарылыс дыбысы тіркеліп, зымырандар қаланың әртүрлі аудандарына түскен.

Telegram-дағы Press TV арнасының хабарлауынша, Иранның зымыран соққысынан кейін Хайфа қаласындағы электр станциясында өрт шыққан.

Power outage reported in central Israel as a result of missile attack on Haifa power plant Follow: https://t.co/mLGcUTS2ei pic.twitter.com/ZpZyU91MZp

Әлеуметтік желілерде Иран зымырандарымен атқыланған Хайфа электр станциясындағы өрттің алғашқы бейнежазбалары жарияланды.

Haifa power plant is being on fire after being hit by Iranian missiles in new phase of attacks pic.twitter.com/zRKWDCMSt4