Құқық

Желі арқылы жаңажылдық шырша сатып алмақ болған Қосшы тұрғыны алаяқтықтың құрбаны болды

Шырша, Жаңа жыл, Ақмола облысы, Қосшы, әлеуметтік желі, алаяқтық, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 21:45 Сурет: Zakon.kz
Қосшыда жаңажылдық шырша сатып алмақ болған жергілікті тұрғын алаяқтың тұзағына түсіп, қомақты ақшасынан қағылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы полициясының хабарлауынша, құқық қорғау органдарына сұлулық салондарының бірінің қызметкері жүгініп, көмек сұраған. Әлеуметтік желі арқылы шырша сатып алмақ болған әйел алаяқтықтың құрбаны болған.

Жәбірленушінің айтуынша, ол Instagram-нан шырша сатылатындығы туралы жарнаманы көрген. Сатушы өнімнің жоғары сапасы мен тез жеткізу қызметіне кепілдік берген. Хат алмасудан кейін әйел оған 160 мың теңге аударады.

Кейін әйел тапсырыстан бас тарту туралы шешім қабылдап, қолма-қол ақшасын қайтару үшін сатушымен байланысуға тырысады. Алайда, төлемді алған сатушы телефон қоңырауына жауап бермей, ақша кері қайтарылмады.

Аталған фактіге сәйкес "Алаяқтық" бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Полицейлер болған оқиғаның барлық мән-жайын және қаскүнемнің жеке басын анықтап жатыр.

Құқық қорғау органдары Жаңа жыл қарсаңында азаматтардың онлайн-сатып алу кезінде аса сақ болуы керектігін, тексерілмеген сатушыларға ақша аудармауын және мүмкіндігінше ақшаны қайтару кепілдігімен ресми дүкендер мен қызметтерді пайдалануы қажеттігін еске салады.  

Бұған дейін СҚО-да мектеп директорының ұялы телефонынан педагогикалық ұжымға жалған хабарламалар тарағанын жазғанбыз.

