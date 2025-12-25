СҚО-да мектеп директорының ұялы телефонынан педагогикалық ұжымға жалған хабарламалар тараған
Бұл - пайдаланушыны алдау арқылы оның құрылғысына зиянды бағдарламаларды енгізуге немесе жеке деректеріне қол жеткізуге бағытталған айла-тәсілдер жиынтығы. Алаяқтар азаматтардың сеніміне кіру үшін түрлі тәсілдерді қолданады. Атап айтқанда, "тартымды" сілтемелер, pdf форматындағы құттықтау ашықхаттар, "мынау сен емес пе?" деген мәтінмен жіберілетін apk файлдар кеңінен таралған. Осындай күмәнді сілтемелерге өту немесе файлдарды ашу арқылы қаскөйлер банк шоттарына қол жеткізіп, жеке деректерді иемденуі мүмкін.
"Фишингтік шабуылдар мекемелер мен ұйымдардың қызметкерлеріне бағытталған жағдайда қауіп деңгейі одан әрі арта түседі. Мәселен, Солтүстік Қазақстан облысындағы мектептердің бірінің директорының ұялы телефонына зиянды вирус енген. Алаяқтар оның WhatsApp мессенджеріндегі аккаунтын көшіріп, байланыс тізімін пайдалана отырып, педагогикалық ұжымға жалған хабарламалар жіберген. Хабарламада "жаңа нөмір" екені айтылып, мектеп қажеттілігі үшін шұғыл түрде ақша аудару сұралған. Алайда хабарламалар директор ұжыммен бірге жиналыста отырған сәтте жіберілгендіктен, алаяқтық дер кезінде әшкереленді". ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Полиция қызметкерлері азаматтарды сақ болуға шақырады. Күмәнді сілтемелерге өтпеу, шығу тегі белгісіз файлдарды жүктемеу, ал ақша аудару туралы өтініштер түскен жағдайда, ақпараттың шынайылығын тікелей байланыс арқылы міндетті түрде тексеру қажет.
