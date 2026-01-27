Алматыда алаяқтықтың сорақы түрі анықталды: қарттарды алдап, кедейлердің атына автонесиелер рәсімдеген
Бірінші жағдайда шабуылдаушылар өздерін мемлекеттік органдар мен банктердің қызметкерлері ретінде көрсете отырып, қарт азаматтардан ақшаны, оның ішінде пәтерлерді сатудан алынған және банк депозиттерінен алынған ақшаны ұрлап кеткен.
Ақшаны беру жеткізу қызметтерінің курьерлері арқылы жүзеге асырылған.
Екінші эпизодта әлеуметтік осал тұлғаларға қайтарымсыз автокредиттерді рәсімдеп, кейіннен автокөліктерді, оның ішінде ҚР аумағынан тысқары жерлерге әкетіп, қайта сатқан ұйымдасқан топ анықталды. Қаржы ұйымдарына келтірілген шығын 66 млн теңгеден асты.
"Жедел-тергеу шаралары барысында 10-нан астам күдікті ұсталды, күдіктілердің біреуіне іздеу жарияланды, ондаған тінту жүргізіліп, ақшалай қаражат, қару, ұялы телефондар мен құжаттар тәркіленді". Алматы қалалық прокуратурасының баспасөз қызметі
Алматы қаласының прокуратурасы, мемлекеттік органдар мен банктер ақша беруді талап етпейді, қылмыстық істерді сылтауратып, қоқан-лоқы көрсетіп немесе қорқытып қоңырау шалмайтынын ескертеді.
Күдікті қоңыраулар шалынған жағдайда дереу құқық қорғау органдарына жүгіну керек.
Бұған дейін Бас әскери прокуратура 53 млн теңгенің пәтерлері мемлекет меншігіне қайтарылғанын хабарлаған.