Қоғам

Алматыда қазақстандықтарды алдаған шетелдік call-орталықтың қызметі тоқтатылды

Алматыда шетелдік алаяқтық call-орталығының қызметі тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 17:41 Сурет: freepik
Құқық қорғау органдары, "Қазақтелеком" және "Кселл" АҚ арасында жасалған өзара іс-қимыл туралы меморандум шеңберінде қала прокуратурасының үйлестіруімен Алматы полиция департаментінің қызметкерлері шетелдік алаяқтық call-орталықтың заңсыз қызметінің жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шетелдік азаматтар Қазақстан Республикасының азаматтарын тарта отырып, телефон арқылы алаяқтықтың құқыққа қарсы схемасын ұйымдастырғаны анықталды.

Қаскүнемдер SIP-нөмірлерді сатып алып, пайдаланған, олар арқылы ақша қаражатын ұрлау мақсатында азаматтарға мыңдаған алаяқтық қоңыраулар жасаған.

Жүргізілген жедел-тергеу әрекеттерінің нәтижесінде call-орталықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін серверлер анықталып, токтан/желіден ажыратылды. Заңсыз әрекеттер толығымен тоқтатылды.

Қазіргі таңда сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда.

Айдос Қали
