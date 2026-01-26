#Халық заңгері
Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Құқық

53 млн теңгенің пәтерлері мемлекет меншігіне қайтарылды

Пәтер, мемлекетке қайтару, Бас әскери прокуратура, Ақтөбе, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 17:55 Сурет: pixabay
Бас әскери прокуратура тұрғын үй қоры объектілерін мемлекет меншігіне қайтаруды қамтамасыз етті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 26 қаңтарда құзырлы органның баспасөз қызметі хабарлады:

"Ақтөбе гарнизонының әскери прокуратурасы жүргізген талдау нәтижесінде қорғаныс ведомствосының балансында есепке алынбаған төрт пәтер анықталды. Аталған тұрғын үй-жайлардың 20 жылдан астам уақыт бойы тиісті түрде рәсімделген құқық белгілейтін құжаттары болмаған, соның салдарынан оларды заңды негіздерсіз бөгде тұлғалар пайдаланған. Қадағалау актісі негізінде Ақтөбе қаласы әкімдігінің талап арызы бойынша сот пәтерлерді мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім қабылдады. Одан әрі аталған пәтерлер Қорғаныс министрлігінің балансына берілді".

Бас әскери прокуратура мәліметінше, қайтарылған тұрғын үйлердің бағалау құны 53 млн теңгеден асады.

Бұған дейін Қазақстан азаматының банктік шотынан 30,7 млн теңге табылып, тәркіленгенін жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
