#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Қоғам

Қазақстанда 2,1 млн гектар жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 17:15 Фото: pexels
2025 жылы пайдаланылмай жатқан 2,1 млн гектар жер мерзімінен бұрын мемлекет меншігіне қайтарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылы жерді тиімді пайдалану мәселелері жөніндегі республикалық комиссияның құқық қорғау органдары мен қоғам өкілдерінің қатысуымен 3 отырысы, сондай-ақ 42 өңірлік кеңес өткізілді.

Жер ресурстарын басқару комитетінің мәліметінше, 2022 жылдан бері мемлекет меншігіне барлығы 14,3 млн гектар жер қайтарылған. Оның ішінде:

  • 2022 жылы – 5,4 млн га,
  • 2023 жылы – 4,6 млн га,
  • 2024 жылы – 2,2 млн га,
  • 2025 жылы – 2,1 млн га.

Ведомствоның хабарлауынша, қайтарылған жердің 12,5 млн гектары – жайылымдық алқаптар. Бұл жерлерде 16,1 мың шаруашылықта мал мүлде болмаған немесе жайылымға түсетін жүктеме төмен болған.

2022 жылдан бері мемлекетке қайтарылған жерлердің 7,7 млн гектары қайта бөлінген, оның ішінде:

  • 2,7 млн гектар мал жаю үшін ортақ пайдалануға берілді,
  • 5 млн гектар конкурстық негізде ұсынылды.

Сонымен қатар, жер пайдаланушылар 4,6 млн гектар аумақта жерді қайта игере бастаған.

Қазіргі уақытта тағы 7,5 млн гектар жерді қайта бөлу жұмыстары жалғасуда. Әкімдіктерге ең алдымен жергілікті тұрғындардың жайылымға деген қажеттілігін және ауыл шаруашылығымен айналысқысы келетін азаматтардың мүддесін ескеру тапсырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
10 млн гектар ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды
10:11, 15 желтоқсан 2023
10 млн гектар ауыл шаруашылығы жері мемлекет меншігіне қайтарылды
8 млн гектар жер мемлекетке қайтарылды
12:29, 23 қараша 2023
8 млн гектар жер мемлекетке қайтарылды
Солтүстік Қазақстанда 220 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды
13:56, 29 қараша 2023
Солтүстік Қазақстанда 220 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: