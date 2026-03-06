#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Оқиғалар

Алматы облысында 150 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 10:28 Фото: pexels
2026 жылғы 6 наурызда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Алматы облысында 150 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды, деп жазады Zakon.kz.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің Алматы облысы бойынша Жер ресурстарын басқару департаменті Қонаев қаласы әкімдігінің қызметіне жоспардан тыс тексеру жүргізді. Оған жер телімдерін беруге қатысты мәселелер негіз болды.

Тексеру барысында жалпы аумағы 150 мың гектар жер телімі тұрғын-ойын-сауық кешенін және зоологиялық паркті орналастыруға берілгені анықталды.

Алайда жер беру кезінде Жер кодексінің талаптары бұзылған. Атап айтқанда, жер телімін бөлу қала бас жоспарының ережелеріне қайшы келген.

Қонаев қаласы әкімдігіне берілген нұсқама белгіленген мерзімде орындалмаған.Осыған байланысты прокуратура Қонаев қаласының сотына талап арызбен жүгінді. Сот талқылауы барысында Жер ресурстарын басқару департаментінің өкілдері үшінші тарап ретінде қатысып, анықталған бұзушылықтар бойынша түсіндірме берді.

Істі қарау қорытындысы бойынша сот талап арызды толық қанағаттандырды. Сот шешімімен коммерциялық мақсаттағы жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлттық банктің болжамы: Таяу Шығыс қақтығысы Қазақстандағы инфляция мен мұнай бағасына қалай әсер етеді
12:54, Бүгін
Ұлттық банктің болжамы: Таяу Шығыс қақтығысы Қазақстандағы инфляция мен мұнай бағасына қалай әсер етеді
БҚО-да 150 мың га жер мемлекетке қайтарылды
14:39, 03 қыркүйек 2024
БҚО-да 150 мың га жер мемлекетке қайтарылды
Солтүстік Қазақстанда 220 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды
13:56, 29 қараша 2023
Солтүстік Қазақстанда 220 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Бүгін
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Бүгін
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Бүгін
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Бүгін
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: