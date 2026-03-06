#Референдум-2026
Қаржы

Қазақстанда 10 мың теңгелік ескі купюраларды қолдану мерзімі ұзартылды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 13:51 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 6 наурызда өткен брифингте Қазақстан Ұлттық банкі төрағасы Тимур Сүлейменов 10 мың теңгелік ескі купюраларды қолдану мерзімі туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тимур Сүлейменовтің айтуынша, 10 мың теңгелік ескі купюраларды қолдану мерзімі тағы бір жылға ұзартылмақ.

"Бұл купюраларға сұраныс өте жоғары және екінші деңгейлі банктер бізге осы мерзімді тағы бір жылға ұзартуды сұрады. Бұл қалыпты жағдай. Мерзім 2027 жылғы маусым айында аяқталуы керек", – деп атап өтті Ұлттық банк басшысы.

Айта кетейік, 2026 жылғы 26 қаңтарда Ұлттық банктің баспасөз қызметі ескі банкноттарды жаңа "Сақ стилі" сериясына ауыстыру туралы маңызды мәлімдеме жасаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
