Тоқаев Астанада жаңа әуежай салуды тапсырды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Астанада жаңа әуежай салу керегін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің сөзінше, қаланың көлік-транзит әлеуетін арттыру үшін жаңа әуежай салу мүмкіндігін қарастыру қажет.
Ол Үкіметке әкімдікпен бірге осы мәселені мұқият пысықтап, нақты ұсыныс енгізуді тапсырды.
"Жуырда біз елімізде толыққанды авиахабтар қалыптастыру мәселесін қарастырдық. Соның ішінде елорда әуежайына қатысты жұмыс та бар. Бірақ Қазақстанда өндірілетін авиа жанармай көлемі жеткіліксіз. Осы жағдай авиахабтарды дамытуға кедергі болуы мүмкін", - деді ол.
Мемлекет басшысы Үкімет авиа жанармай өндірісін арттыру үшін нақты шаралар қабылдауға тиіс екенін айтты.
"Бәлкім, жаңа мұнай өңдеу зауытын салу керек шығар. Оның артықшылығы да, кемшін тұстары да бар. Үкімет осыған қатысты өз ұстанымын айқындап, нақты шешім қабылдауы қажет".Қасым-Жомарт Тоқаев
