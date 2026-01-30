#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
503.17
600.89
6.63
Саясат

Тоқаев волонтерлердің цифрлық паспортын жасау және халықаралық ынтымақтастықты қолдауға қатысты пікір білдірді

Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлік қызметте жаңа технологияларды кеңінен қолдану керегін атап, волонтерлердің цифрлық паспортын жасау туралы ұсынысты толық қолдайтынын айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 30.01.2026 12:42 Сурет: akorda.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев волонтерлік қызметте жаңа технологияларды кеңінен қолдану керегін атап, волонтерлердің цифрлық паспортын жасау туралы ұсынысты толық қолдайтынын айтты.
"Мен Жолдауымда Қазақстан үш жыл ішінде толық цифрлық ел болуға тиіс деген міндет қойдым. Соған сәйкес нақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Ел өмірінің барлық саласына озық технологиялар, әсіресе жасанды интеллект жүйесі енгізіле бастады. Еріктілер қозғалысы да бұл жұмыстан шет қалмауы керек", – деді Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ, Президент халықаралық ынтымақтастықты арттыру, тәжірибе алмасу және халықаралық деңгейдегі волонтерлік бастамаларды үйлестіру үшін жаңа платформалар құру қажет екенін атап өтті.

"Қазақстан БҰҰ Еріктілер бағдарламасына қатысып келеді. Бұл біздің азаматтарымызға жаһандық волонтерлік құрылымдарда бірегей тәжірибе жинақтауға мүмкіндік береді. Еріктілеріміздің осы Бағдарламаға алдағы уақытта да қатысуын қамтамасыз ету маңызды", – деді Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қазақстанның ШЫҰ, АӨСШК, ТМД секілді маңызды ұйымдар аясында да еріктілер қозғалысын дамытып жатқанын атап өтті.

"Биыл біздің бастамамызбен Қазақстанда Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше елдер еріктілерінің алғашқы форумы өтеді. Сонымен қатар, БҰҰ қолдауымен сәуірде Астанада Өңірлік экологиялық саммит аясында волонтерлер үшін арнайы сессия ұйымдастырылатын болады. Бұл экология саласындағы үздік волонтерлік жобаларды іске асыруға ықпал етеді. Бұдан бөлек, Каспий теңізіндегі іс-қимыл апталығы мен Арал маңындағы табиғатты қалпына келтіру жөніндегі халықаралық волонтерлік апталық өткізіледі, оған әртүрлі мемлекеттерден еріктілер шақырылады", – деді Президент.

Тоқаев бұл бастамаларды Қазақстанның кең байтақ өңіріндегі экожүйені сақтау үшін маңызды деп бағалап, қолдау білдірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев пен Әлиев Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
17:10, 21 қазан 2025
Тоқаев пен Әлиев Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
Тоқаев пен Пезешкиан халықаралық ахуал жөнінде пікір алмасты
15:08, 11 желтоқсан 2025
Тоқаев пен Пезешкиан халықаралық ахуал жөнінде пікір алмасты
Тоқаев Астанада жаңа әуежай салуды тапсырды
17:06, 24 желтоқсан 2025
Тоқаев Астанада жаңа әуежай салуды тапсырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: