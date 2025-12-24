#Халық заңгері
Қоғам

"Ұят жағдай" - Тоқаев Бурабайдағы тазалық туралы

24.12.2025 17:21
Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметке аймақ әкімдерімен бірге ірі қалалар мен облыс орталықтарына жақын жерлерде экосаябақтар құруды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мен бұған сенімдімін. Бұл стратегиялық сипаттағы міндет. Оның орындалуын Президент Әкімшілігі қадағалауда ұстайды. Дегенмен бізге тез шешім қабылдап, әрі сапалы жұмыс атқару қажет. Әрбір мәселеге пікір таластырудың қажеті жоқ", - деді ол.

Президент елорда тұрғындарының көбі демалыста немесе мереке күндері әдетте Бурабайға баратынын айтты. Жол қашық. Оның үстіне табиғи парктің экожүйесіне айтарлықтай салмақ түседі.

"Сондықтан Астана маңайында экосаябақтар ашатын уақыт жетті. Үкіметке аймақ әкімдерімен бірге ірі қалалар мен облыс орталықтарына жақын жерлерде экосаябақтар құруды тапсырамын. Тағы да қайталап айтамын, ол жерлерде де тазалық болуға тиіс. Бурабайда не болып жатқанын қараңыздар. Ұят жағдай. Ұлттық қорықты бүлдіріп жатқан бөгде ғаламшарлықтар емес, өзіміздің халқымыз ғой". Қасым-Жомарт Тоқаев

