#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Қоғам

Астанадағы өндіріс орындарында биыл 12 адам қаза тапқан

Астанадағы өндіріс орындарында биыл 12 адам қаза тапқан, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 17:24 Сурет: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өндірістегі қауіпсіздікті күшейту үшін нақты шаралар қабылдауды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, елордада жұмыста жүріп жарақат алу деректері көбейіп барады.

Жыл басынан бері қаладағы өндіріс орындарында 32 адам зардап шегіп, 12 адам қаза тапқан.

"Әкімдік Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп, өндірістегі қауіпсіздікті күшейту үшін нақты шаралар қабылдауға тиіс. Жұмыс орнында болуы мүмкін қауіп-қатерлерді саралап, оқыс оқиғалардың алдын алу қажет", - деді ол.

Тоқаев әр қайғылы оқиғаның себеп-салдарын мұқият зерделеп, тиісті қорытынды жасау керегін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Тағдыршешті реформалар кезеңіне қадам бастық": Тоқаев мемлекеттік аппаратқа үндеу жасады
17:55, Бүгін
"Тағдыршешті реформалар кезеңіне қадам бастық": Тоқаев мемлекеттік аппаратқа үндеу жасады
Тоқаев ШЫҰ-ның әлеуетін күшейту тұжырымдамасын қабылдауды ұсынды
14:34, 04 шілде 2023
Тоқаев ШЫҰ-ның әлеуетін күшейту тұжырымдамасын қабылдауды ұсынды
Президент Маңғыстаудағы су тапшылығына қатысты тапсырма берді
17:30, 18 сәуір 2025
Президент Маңғыстаудағы су тапшылығына қатысты тапсырма берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: