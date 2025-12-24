Астанадағы өндіріс орындарында биыл 12 адам қаза тапқан
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өндірістегі қауіпсіздікті күшейту үшін нақты шаралар қабылдауды тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің айтуынша, елордада жұмыста жүріп жарақат алу деректері көбейіп барады.
Жыл басынан бері қаладағы өндіріс орындарында 32 адам зардап шегіп, 12 адам қаза тапқан.
"Әкімдік Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп, өндірістегі қауіпсіздікті күшейту үшін нақты шаралар қабылдауға тиіс. Жұмыс орнында болуы мүмкін қауіп-қатерлерді саралап, оқыс оқиғалардың алдын алу қажет", - деді ол.
Тоқаев әр қайғылы оқиғаның себеп-салдарын мұқият зерделеп, тиісті қорытынды жасау керегін айтты.
