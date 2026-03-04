Тоқаев тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 4 наурызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге, күштік құрылымдардың басшыларына, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық компаниялардың жетекшілеріне, сондай-ақ аймақ әкімдеріне тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың, көлік, энергетика және коммуналдық инфрақұрылымның, соның ішінде әуежайлардың, теңіз және өзен порттарының қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды".
Сондай-ақ аталған жұмысты үйлестіру Қауіпсіздік кеңесінің хатшысына жүктелгені де нақтыланады.
Бұған дейін 2026 жылы 28 ақпанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетовке Ирандағы ахуалдың ушығуына және еліміздегі тұрақтылыққа қатер төндіру ықтималдығына байланысты шұғыл шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырған болатын.
