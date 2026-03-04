#Референдум-2026
Саясат

Тоқаев тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды

Тоқаев, қауіпсіздік шаралары, әуежай, теміржол, көлік, тіршілік нысандары, тапсырма, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 17:26 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 4 наурызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады:

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министрге, күштік құрылымдардың басшыларына, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры мен ұлттық компаниялардың жетекшілеріне, сондай-ақ аймақ әкімдеріне тіршілікті қамтамасыз ететін нысандардың, көлік, энергетика және коммуналдық инфрақұрылымның, соның ішінде әуежайлардың, теңіз және өзен порттарының қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды".

Сондай-ақ аталған жұмысты үйлестіру Қауіпсіздік кеңесінің хатшысына жүктелгені де нақтыланады.

Бұған дейін 2026 жылы 28 ақпанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Ғизат Нұрдәулетовке Ирандағы ахуалдың ушығуына және еліміздегі тұрақтылыққа қатер төндіру ықтималдығына байланысты шұғыл шаралар жоспарын әзірлеуді тапсырған болатын.

Оқи отырыңыз
Тоқаев Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Қауіпсіздік кеңесіне қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды
16:06, 28 ақпан 2026
Тоқаев Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты Қауіпсіздік кеңесіне қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды
Президент Абай институты желісін күшейтуді тапсырды
17:50, 14 наурыз 2025
Президент Абай институты желісін күшейтуді тапсырды
Алғабас ауылындағы өрт: Бектенов қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды
10:08, 19 қараша 2025
Алғабас ауылындағы өрт: Бектенов қауіпсіздік шараларын күшейтуді тапсырды
