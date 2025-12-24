"Нағыз қылмыс" - Тоқаев сапасыз тұрғын үйлер мәселесі туралы
Сурет: Zakon.kz
Астана құрылыс қарқыны бойынша елімізде көш бастап тұр. Ал Президенттің айтуынша, тұрғын үйлер сапалы салынуы қажет, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тоқаевтың айтуынша, жыл басынан бері қалада 5 миллион шаршы метр үй салынған.
"Бұл – бүкіл елде қолданысқа берілген тұрғын үйлердің төрттен бірі деген сөз.Әрине, жақсы көрсеткіш. Бірақ санды көбейтеміз деп, сапаны ұмытып кететіндер бар. Мысалы, таяуда тұрғын үйдің сыртқы қаптамасы опырылып түсті. Тағы бір үйде лифт құлады. Екі жағдай да қайғылы оқиғаға әкеп соқтырды", - деді ол.
Президенттің сөзінше, сапасыз материалдарды пайдалану, құрылысқа қатысты ережелерді және қауіпсіздік талаптарын сақтамау – нағыз қылмыс.
"Мұны ашық айтуымыз керек. Бұған мүлдем жол беруге болмайды. Үкімет құрылыстың барлық кезеңін, яғни жобалаудан бастап дайын үйді тапсыруға дейінгі үдерісті толық цифрландыруға тиіс. Сол арқылы бұл салада тәртіп орнатып, жұмыстың сапасын қамтамасыз етуі қажет". Қасым-Жомарт Тоқаев
Ал аймақ әкімдері елді мекендердің цифрлық көшірмесін жасап, барлық нысанның жай-күйін үнемі бақылауда ұстауы керек.
"Құрылыс компанияларының жауапкершілігін күшейту қажет. Үй салып жатқан компаниялар мен мердігерлер туралы және сараптама нәтижелері жайлы ақпарат ашық әрі қолжетімді болуға тиіс". Қасым-Жомарт Тоқаев
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript