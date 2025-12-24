#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Қоғам

"Нағыз қылмыс" - Тоқаев сапасыз тұрғын үйлер мәселесі туралы

&quot;Нағыз қылмыс&quot; - Тоқаев сапасыз тұрғын үйлер мәселесі туралы, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 17:42 Сурет: Zakon.kz
Астана құрылыс қарқыны бойынша елімізде көш бастап тұр. Ал Президенттің айтуынша, тұрғын үйлер сапалы салынуы қажет, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тоқаевтың айтуынша, жыл басынан бері қалада 5 миллион шаршы метр үй салынған.

"Бұл – бүкіл елде қолданысқа берілген тұрғын үйлердің төрттен бірі деген сөз.Әрине, жақсы көрсеткіш. Бірақ санды көбейтеміз деп, сапаны ұмытып кететіндер бар. Мысалы, таяуда тұрғын үйдің сыртқы қаптамасы опырылып түсті. Тағы бір үйде лифт құлады. Екі жағдай да қайғылы оқиғаға әкеп соқтырды", - деді ол.

Президенттің сөзінше, сапасыз материалдарды пайдалану, құрылысқа қатысты ережелерді және қауіпсіздік талаптарын сақтамау – нағыз қылмыс.

"Мұны ашық айтуымыз керек. Бұған мүлдем жол беруге болмайды. Үкімет құрылыстың барлық кезеңін, яғни жобалаудан бастап дайын үйді тапсыруға дейінгі үдерісті толық цифрландыруға тиіс. Сол арқылы бұл салада тәртіп орнатып, жұмыстың сапасын қамтамасыз етуі қажет". Қасым-Жомарт Тоқаев

Ал аймақ әкімдері елді мекендердің цифрлық көшірмесін жасап, барлық нысанның жай-күйін үнемі бақылауда ұстауы керек.

"Құрылыс компанияларының жауапкершілігін күшейту қажет. Үй салып жатқан компаниялар мен мердігерлер туралы және сараптама нәтижелері жайлы ақпарат ашық әрі қолжетімді болуға тиіс". Қасым-Жомарт Тоқаев

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Апат салдарынан Астанада бірқатар тұрғын үйлер жарықсыз қалды
12:07, 26 наурыз 2023
Апат салдарынан Астанада бірқатар тұрғын үйлер жарықсыз қалды
Шымкентте 7 тұрғын сыбайлас жемқорлық туралы хабарлап, сыйақы алды
23:50, 15 ақпан 2023
Шымкентте 7 тұрғын сыбайлас жемқорлық туралы хабарлап, сыйақы алды
Ақтөбеде тұрғын үйлерді сапасыз салу бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды
10:24, 19 шілде 2024
Ақтөбеде тұрғын үйлерді сапасыз салу бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: