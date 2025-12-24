#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
511
602.72
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
511
602.72
6.49
Қоғам

Алматы метросында түтін шықты: жолаушылар шұғыл эвакуацияланды

Алматы метросында түтін шықты: жолаушылар шұғыл эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 21:41 Сурет: Zakon.kz
Алматыдағы "Абай" метро станциясында 24 желтоқсанда метрополитен жұмысы аз уақытқа тоқтап қалды. Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға қысқа тұйықталумен байланысты болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, оқиға туралы сигнал «112» қызметінің пультіне метрополитен диспетчерінен түскен. Оқиға орнына ДЧС-тің күштері мен құралдары жедел түрде жіберілді. Тексеру барысында ашық жану белгілері анықталған жоқ.

Метрополитеннің хабарлауынша, машинист дер кезінде пойызды тоқтатып, жолаушыларды түсіруді ұйымдастырған. Құрам техникалық тексеру жүргізу үшін депоға жөнелтілді. Қазіргі уақытта оқиғаның себептері анықталып жатыр, жабдықтарға компьютерлік диагностика жасалып жатыр.

Жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз ету үшін резервтік құрам іске қосылды. Пойыздар қозғалысы 15 минут ішінде қалпына келтірілді.

Қазіргі таңда метро штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ташкент-Алматы рейсінің зардап шеккен жолаушылары туралы белгілі болды
09:26, 03 қаңтар 2023
Ташкент-Алматы рейсінің зардап шеккен жолаушылары туралы белгілі болды
Алматы метросында ер адам рельске құлап мерт болды
16:55, 10 желтоқсан 2024
Алматы метросында ер адам рельске құлап мерт болды
Өскеменде қойма өртеніп, қаланы қалың түтін басты
21:07, 24 маусым 2024
Өскеменде қойма өртеніп, қаланы қалың түтін басты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: