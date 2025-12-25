#Халық заңгері
Қоғам

Алматыдағы автобуста болған әжейге қатысты жағдай қазақстандықтардың ашуын туғызды

25.12.2025 10:39
Алматыда маршруттық автобус жүргізушісінің әжейді салоннан түсіріп жібергені жайлы түсірілген видео желіде кеңінен тарап, көпшіліктің ашу-ызасын тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейнежазбада жүргізуші әжеден жағымсыз иіс шығып тұрғанын айтып, одан автобустан шығуын сұрағаны көрінеді.

Аталған жағдайға байланысты автопарк пікір білдірді.

"Жолаушыларды тасымалдау ережелеріне сәйкес, егер жолаушының салонда болуы өзгелерге айқын қолайсыздық туғызса немесе санитарлық талаптарды бұзса, жүргізуші мұндай жағдайға әрекет етуге міндетті. Бұл оқиға да жолаушылардың бірнеше рет шағымдануынан кейін орын алды. Жүргізуші өзін сыпайы әрі дұрыс ұстады, оның тарапынан ешқандай заңбұзушылық болған жоқ", – деп мәлімдеді автопарк өкілдері.

Алайда әлеуметтік желі қолданушылары бұл оқиғаға қатты наразылық білдіріп, жүргізушіні адамгершілікке жат қылық жасады деп айыптады. Көпшілік оны жауапкершілікке тартуды талап етуде.

  • Шыдауға болатын еді, қарт кісі, жүргізуші аяушылық дегенді білмейтін тәрізді!
  • Жүргізушіні жазалау керек, бұл қылығы қате, көпшілікке сабақ болсын!
  • Қыстың аязында енді нестер еді әже, оны ойламады ма жүргізуші!
  • Бәрімізге бұл кәрілік келеді, ертең не боларын білмейміз, сондықтан бүгін барыншы жақсылық жасап қалу керек!

Бұған дейін Қазақстанда әрбір отбасы мүшесіне 275 мың теңге төлем қай жағдайда және кімдерге берілетіндігін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
