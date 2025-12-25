#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстандағы зейнетақы: төлемді басқа банкке аударуға бола ма?

25.12.2025 13:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бүгін, 25 желтоқсан 2025 жылы, "Халыққа арналған Үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі хабарлағандай, қазақстандықтар өз зейнетақыларын жаңа банк картасына аударуға рәсім жасай алады.

Мәліметке сәйкес:

Банк реквизиттерін өзгерту үшін тұрғылықты жердегі халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

Сондай-ақ өзгерістерді қазақстандықтар қашықтан, екінші деңгейлі банктің мобильдік қосымшасы арқылы енгізе алады.

Еске салсақ, 24 желтоқсанда Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі Қазақстандағы зейнетақы мөлшері туралы ақпарат жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
