Алматы әкімдігі Бас жоспарды түзету бойынша қоғамдық талқылаулардың өту тәртібі туралы айтып берді
Алматы қаласы Сәулет, қала құрылысы басқармасының басшысы Алмас Жаңбыршының айтуынша, қоғамдық талқылаулар Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2020 жылы 30 қыркүйектегі №505 бұйрығымен бекітілген "Қала құрылысы жобаларын (елді мекендердің бас жоспарлары, егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары және құрылыс жобалары) әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларына" (Қағидалар) сәйкес өткізіледі.
Сурет: Алматы әкімдігі
"Қағидаларға сәйкес, қоғамдық талқылаулар өткізу күні ашық жиналыс түрінде бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру жарияланған күннен бастап кемінде жиырма күнтізбелік күннен кейін белгіленуге тиіс. Біз 25 қарашада Алматы қаласының Бас жоспарын түзету жобасы бойынша қоғамдық талқылаулардың 24-26 желтоқсан аралығында өтетіні туралы ресми түрде жарияладық. Сонымен қатар, басқарманың сайтында түзету жобасы жарияланды, онымен кез келген адам таныса алды. Айта кету керек, жобаның өзі қанша уақытқа жариялануға тиіс екені Қағидалармен нақты реттелмеген", – деді ол.
Сурет: Алматы әкімдігі
Бас сәулетші қоғамдық талқылаулар туралы хабарландыруда барлық қажетті ақпарат көрсетілгенін айтты. Атап айтқанда, қосымша мәлімет алуға, жоспарланған талқылауға қатысты құжаттардың көшірмесін сұратуға болатын электронды пошта мен телефон нөмірі бар.
Сурет: Алматы әкімдігі
"Рәсімдердің сақталуына қатысты ескертулерден кейін барлық қағиданы қайта қарап, заң талаптарының толық сақталғанына көз жеткіздік. Сол себепті, қазіргі таңда қоғамдық талқылауларды бұрын белгіленген мерзімде өткізіп жатырмыз", – деді Алмас Жаңбыршы.
Сурет: Алматы әкімдігі
