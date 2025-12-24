#Халық заңгері
Алматыда Бас жоспарды түзету жобасы бойынша кері байланыс тәртібі түсіндірілді

Алматы қаласының Бас жоспарын түзету жобасы бойынша өтіп жатқан қоғамдық талқылаулар аясында қала тұрғындарына құжатқа қатысты ұсыныстар мен ескертулерді қарау тетігі түсіндірілді., сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 15:26 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы қаласының Бас жоспарын түзету жобасы бойынша өтіп жатқан қоғамдық талқылаулар аясында қала тұрғындарына құжатқа қатысты ұсыныстар мен ескертулерді қарау тетігі түсіндірілді.

Тыңдауларға қатысушылардың сұрақтарына жауап берген "Алматыбасжоспар" директоры Асхат Сәдуов талқылау барысында келіп түсетін барлық ұсыныс міндетті түрде байланыс деректері — телефон нөмірі немесе электрондық пошта мекенжайы көрсетілген жағдайда қабылданатынын атап өтті.


"Әрбір өтініш бойынша кері байланыс қамтамасыз етіледі: сұрақтың сипатына қарай жауап телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы жолданады. Бас жоспардың мазмұнына қатысты барлық құрылымды ұсыныс қаралады және қажет болған жағдайда құжатты одан әрі жетілдіру барысында ескеріледі", — деді А. Сәдуов.
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
