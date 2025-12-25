#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда бұрын-соңды болмаған тың өзгерістер жасалды - Тоқаев

Қазақстанда бұрын-соңды болмаған тың өзгерістер жасалды - Тоқаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.12.2025 16:32 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2025 жылғы 25 желтоқсанда Жамбыл облысына жасаған жұмыс сапарында өңір жұртшылығымен кездесіп, бірқатар өзекті мәселерді қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысы халық реформаның игілігін көріп жатқанын, өзгерістің әсерін нақты сезінуде екенін айтты.

"Жаһандағы ахуалды көріп отырсыздар. Заман күрделі, болашақ бұлыңғыр болып барады. Соған қарамастан, еліміз бейтарап ұстаныммен байсалды сыртқы саясатын жүргізіп келеді. Бұл Қазақстанның дамуына қолайлы жағдай жасауда",- деді ол.

Оның айтуынша, елімізде түбегейлі жаңғыртулар жүзеге асырылып жатыр.

"Конституциялық реформа жасалды. Жалпыхалықтық референдум арқылы Ата заңға аса маңызды түзетулер енгізілді. Парламенттің құзыреті кеңейді, Үкіметтің жауапкершілігі күшейді. Саяси партиялардың рөлі арта түсті. Конституциялық Сот құрылды. Азаматтарымыз стратегиялық маңызы бар шешімдер қабылдауға белсене араласа бастады",- деді президент.

Бір сөзбен айтсақ, Қазақстанда бұрын-соңды болмаған тың өзгерістер жасалды.

"Ең бастысы, халық реформаның игілігін көріп жатыр, өзгерістің әсерін нақты сезініп отыр. Баршаңызға мәлім, мен биылғы Жолдауымда Парламенттік реформа жасауды ұсындым. Осыған байланысты көптеген ұсыныс келіп жатыр. Біз оның бәрін мұқият зерделейміз. Бастаманы халық қолдаса, бір палаталы кәсіби парламентті жасақтаймыз. Осындай қадам мемлекетіміз үшін пайдалы және тиімді боларына күмәнім жоқ".Президент
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
